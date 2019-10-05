Новиков: победа в Питере – это всегда сильно, она придаст «Трактору» уверенности

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал победу «Трактора» над СКА (2:1) в Санкт-Петербурге.



«Трактор» преподнёс сюрприз, думаю, немногие ожидали этой победы. Вообще, когда любой тренер приходит в команду, то первый фундамент, на который нужно обратить внимание – это вратарь. Причём, нужно готовить двух вратарей, чтобы у первого номера был достойный сменщик. Скудра сам был сильным вратарём, он прекрасно всё это понимает. Василий Демченко – неплохой парень с хорошими физическими данными, трудолюбивый и дисциплинированный. Любая победа, тем более в Питере – это всегда сильно. Она придаст эмоций, уверенности. Это знаковые моменты в спорте, для «Трактора» этот успех очень важен», — сказал Новиков «Чемпионату».

СКА проиграл «Трактору» в Санкт-Петербурге