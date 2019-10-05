Анкипанс: понимали, с кем будем играть, поэтому часть игроков оставили в Риге

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги матча с ЦСКА (1:6).



«Мы хорошо начали матч. Хорошо сражались, оборонялись, атаковали. Первый период был одним из лучших в нашем исполнении за последнее время. Такую игру мы хотим видеть, так мы сможем набирать очки.



Мы понимали, что ЦСКА очень быстро переходит из обороны в атаку. Мы очень много шайб потеряли на синей линии. Некоторым хоккеистам не хватило опыта. Дома у нас будет две хорошие игры, надо там набирать очки.



Команда сейчас находится в некотором кризисе, не идут большинство и меньшинство. Сложно, когда идут неудача за неудачей. Появляется нервозность, неуверенность. Это надо сломать. Надо делать свою работу правильно. У нас сейчас такой отрезок, из которого мы можем выйти, только если команда сыграет правильно в каждом моменте и выиграет игру хотя бы со счётом 1:0.



Мы понимали, с кем будем играть, поэтому некоторые хоккеисты остались дома, отдыхают и тренируются перед следующими играми в Риге. Естественно, мы хотели и здесь брать очки, но понимаем соотношение сил. Салака сегодня не поставили в ворота, чтобы он готовился к домашним играм», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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