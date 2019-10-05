Белов: в последний раз так хорошо чувствовал себя физически 10 лет назад

Защитник СКА Антон Белов подвёл итоги проигранного матча с «Трактором» (1:2), ставшего для игрока первым в сезоне.



«Вчера впервые потренировался с командой, до этого несколько раз катался с ребятами из Высшей лиги. Надо возвращать командный режим и входить в игру. Я кайфую от маленьких площадок — всё быстрее, игра идет динамичнее. Рад, что сегодня в команде. Очень голоден до хоккея. Давно так хорошо себя не чувствовал по физическому состоянию. Наверное, в последний раз так со мной было в Омске, 10 лет назад.



Впервые в жизни у меня был такой долгий и тяжёлый период реабилитации. Не всё было ясно. Хорошо, что мне предоставили полный карт-бланш в лечении, предоставили всех специалистов, тренеров. Сегодня сыграл — слава богу, нигде не напарил. Физически тяжеловато, старался действовать попроще. Надо прибавлять с каждым матчем. Впервые в жизни у меня предсезонка длилась четыре месяца.



У ребят много матчей через день, послезавтра снова игра. Естественно, это не оправдание. Мы отдали сопернику инициативу в первом периоде, пропустили необязательные голы. После этого «Трактор» отодвинул игру от своих ворот. Мы контролировали шайбу, но это было неопасно, где-то по периметру. Нужно было лезть на ворота, забить грязный, трудовой гол. Недостаточно бросали по воротам — и результат на лицо», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».