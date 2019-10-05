Кудашов: Бурдасов катался первый раз, посмотрим его завтра

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от проигранного матча с челябинским «Трактором» (1:2) и рассказал, когда дебютирует новичок Антон Бурдасов.



«Плохое начало, а в середине игры был момент, когда не забиваешь ты, забивают тебе. После этого «Трактор» здорово оборонялся, мы не смогли взломать его оборону. Те моменты, которые были, не доводили до конца, сыграли пассивно, не агрессивно. Вообще, конечно, надо улучшать игру в атаке. И моментов не так много, надо больше создавать, и в завершении.



Бурдасов сегодня первый раз катался, посмотрим его завтра и будем принимать решение перед «Спартаком», когда он начнёт играть,», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Скудру и Демченко сталкивали лбами. Они вместе обыграли СКА Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».