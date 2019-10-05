Киселевич: смысл не в количестве голов, а в качестве игры, чтобы травм не было

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич поделился впечатлениями от матча с рижским «Динамо» (6:1).
«В первом периоде была достаточно равная игра. Не сказать, что мы были не готовы. Рига очень высокий темп навязала. Во втором периоде мы создали больше моментов, добавили движения, где-то Рига подсела.
Два матча подряд делаю передачу? Сегодня удачно отдал, важный гол получился. Всегда приятно набирать очки. Хочется как можно больше набирать. Но самое важное – мы мало пропускаем.
Насколько важно было забросить много шайб после поражения „Витязю“? Смысл не в количестве голов, а в качестве игры, чтобы никто травму не получил. И важно хорошее взаимодействие, чтобы никто не тянул одеяло на себя. Сегодня это получилось, после «Витязя» сделали выводы, будем продолжать так же.
С кем сложнее было играть – с рижским «Динамо» или «Спартаком»? Каждая игра разная. С Ригой был сложный первый период, мы играли на равных. Игра могла повернуться в любую сторону. Со «Спартаком» просто удачно сложилось. Не могу даже сравнивать», — передаёт слова Киселевича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 5 октября 2019
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