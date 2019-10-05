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Дыбленко: «Трактор» просто выбрасывал шайбу и бежал на нас

Дыбленко: «Трактор» просто выбрасывал шайбу и бежал на нас
Хоккей / КХЛ 0

Защитник СКА Ярослав Дыбленко поделился впечатлениями от матча с «Трактором» (1:2).

«Мы недособрались, недопоняли многие моменты. Соперник просто выбрасывал шайбу и бежал на нас. Не справились с таким давлением, думали, что пройдем просто. Все готовятся под нас, пластается в обороне. Мы для всех принципиальный соперник. Нужно готовиться к матчам так же, как они. Во втором периоде у нас было много моментов, но шайба не залетала — (вратарь «Трактора» Василий) Демченко провел хороший матч.

Когда тренеры дают установку нужно ее выполнять, а не заигрываться, не засматриваться на шайбу. Нас просят правильно действовать в средней зоне и в обороне, а у нас выходы в ноль происходят. Плохо работаем на пересменках. Нужно это исправлять», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Снова победа 2:1 и блестящая игра вратаря «Трактора».
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