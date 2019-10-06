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«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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17:00 Мск
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Прервётся ли серия из поражений «Локомотива» в матче с «Авангардом»?

Прервётся ли серия из поражений «Локомотива» в матче с «Авангардом»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 6 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:

— «Барыс» — «Северсталь»;
— «Локомотив» — «Авангард»;
— ХК «Сочи» — «Амур»;
— «Динамо» Мн — «Ак Барс».

Пройти опрос можно на Playbuzz.

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