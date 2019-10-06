Прервётся ли серия из поражений «Локомотива» в матче с «Авангардом»?
Сегодня, 6 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:
— «Барыс» — «Северсталь»;
— «Локомотив» — «Авангард»;
— ХК «Сочи» — «Амур»;
— «Динамо» Мн — «Ак Барс».
Пройти опрос можно на Playbuzz.
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