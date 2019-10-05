Доус: не стал бы выделять мою драку, это хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус поделился эмоциями от матча с московским «Динамо» (1:4).



«Соперник нас сегодня переиграл во многом: забил гол в большинстве, не боялся брать игру под контроль, был быстрее, больше бросал и в целом смотрелся лучше. Так часто случается — команда, которая играет лучше, в конечном итоге и побеждает. Конечно, перед этим у нас была череда из поражений, и нам важно было выиграть несколько матчей подряд. Но не бывает легких игр, каждая — тяжела по своему. Однако в сезоне 62 игры и он, разумеется, будет состоять как из взлетов, так и из падений. Наверное, нам нужно вернуться к основам, начать где-то играть проще, и, конечно, выиграть несколько матчей, чтобы вернуть себе утраченную уверенность.



Шайбы на старте периодов? Не думаю, что это проблемы с концентрацией. Мы достаточно хорошо начали третий период, но не удалось забить с вбрасывания. И тут — такой хороший бросок влетел. Так вышло — чисто ситуативно.



Драка? Иногда на льду бывают такие моменты, когда приходися постоять за себя. Мы неплохо играли в этот момент, но произошла стычка и пришлось вступить в конфронтацию. Но я бы не стал этот эпизод как-то обособлять, ничего особенного не произошло, в конце концов, — это хоккей», — цитирует Доуса официальный сайт КХЛ.



Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.