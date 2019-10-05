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Тренер фарм-клуба «Кингз» — о Прохоркине: пока мне нравится то, что я вижу

Тренер фарм-клуба «Кингз» — о Прохоркине: пока мне нравится то, что я вижу
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер фарм-клуба «Лос-Анджелеса Кингз» Майкл Стоферс поделился мнением об игре российского нападающего Николая Прохоркина.

«Я пока изучаю его, он с нами всего месяц. Николаю становится немного комфортнее с каждым днём. Когда ты видишь его на тренировке, а потом в игре, то понимаешь, что он умеет. Для него всё новое. Пока мне нравится то, что я вижу», — приводит слова специалиста журналист Джон Ховер в своём «твиттере».

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за петербургский СКА и набрал 41 (20+21) балл в 41 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В плей-офф Кубка Гагарина нападающий провёл 11 игр и набрал 6 (2+4) очков.

Прохоркин — обладатель золотой медали Олимпийских игр 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», цвета СКА защищал с 2016 года.

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