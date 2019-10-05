Знарок: у «Спартака» такая ситуация, что ставить некого. Играют те, кто есть

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от выигранного матча с подмосковным «Витязем» (2:1 Б).



«Из-за ошибки в конце пришлось играть дополнительное время. Выиграли и набрали два очка, это самое главное. Естественно, неприятно пропускать. Хотелось бы выиграть в основное время. Допустили ошибку ненужную.



Дефицит защитников? Мы в такой ситуации, что ставить практически некого, у нас играют те, кто есть. Мы стараемся что-то сделать», — приводит слова Знарка официальный сайт команды.



Первый период прошёл без заброшенных шайб. На 23-й минуте «Спартак» открыл счёт благодаря удачному броску форварда Вячеслава Лещенко. Команда хозяев сумела отыграться лишь за полторы минуты до сирены об окончании основного времени матча, гол на свой счёт записал защитник Егор Воронков. Встреча перешла в дополнительное время, где заброшенных шайб не было. В буллитной серии удачливее оказались гости, решающий бросок реализовал Яков Рылов.

«Спартак» прервал победную серию «Витязя», выиграв в серии буллитов