Варнаков: выполнить три буллита подряд — уникальный опыт

Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).



«Матч как на качелях. Отыгрались, потом повели. И уже «Магнитка» вернулась в игру. Считаю, надо было доводить до конца, решать в основное время. Но как-то прижались к своим воротам в третьем периоде. Хорошо, что победили. Это важно для нас, ведь две предыдущие выездные встречи сложились неудачно. Доводилось ли раньше бить три буллита подряд? Думаю, нет, не припомню. Два — бывало. А сегодня — уникальный опыт. Волновался ли перед третьим броском? Не та ситуация, просто сделал свою работу», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.