Варнаков: выполнить три буллита подряд — уникальный опыт

Нападающий нижегородского «Торпедо» Михаил Варнаков поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).
«Матч как на качелях. Отыгрались, потом повели. И уже «Магнитка» вернулась в игру. Считаю, надо было доводить до конца, решать в основное время. Но как-то прижались к своим воротам в третьем периоде. Хорошо, что победили. Это важно для нас, ведь две предыдущие выездные встречи сложились неудачно. Доводилось ли раньше бить три буллита подряд? Думаю, нет, не припомню. Два — бывало. А сегодня — уникальный опыт. Волновался ли перед третьим броском? Не та ситуация, просто сделал свою работу», — приводит слова нападающего официальный сайт КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 5 октября 2019
-
23:41
-
23:17
-
22:49
-
22:23
-
22:10
-
21:57
-
21:20
-
21:00
-
21:00
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:12
-
19:54
-
19:45
-
19:44
-
19:33
-
19:29
-
19:24
-
19:01
-
18:50
-
18:36
-
18:26
-
18:15
-
17:59
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:23
-
17:17
-
17:11