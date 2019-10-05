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Перлини: было бы классно видеть европейскую культуру боления в Северной Америке

Перлини: было бы классно видеть европейскую культуру боления в Северной Америке
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Брендон Перлини поделился мнением о разнице в культуре болельщиков в Европе и Северной Америке.

«Традиции европейских фанатов? Было бы классно видеть нечто подобное у нас. Я могу целый день об этом говорить. К сожалению, в Северной Америке это просто совсем по-другому устроено. Разве что за университетские команды у нас болеют чуточку похоже на Европу, но здесь так было всегда. Нам, игрокам, конечно, приятно слышать непрерывную поддержку и скандирование. Лучшее, как я могу объяснить разницу в культуре боления, в следующем: в Северной Америке люди приходят на матчи, чтобы их там развлекли. Здесь же они приходят для того, чтобы сами себя развлечь, пока смотрят игру. В конечном итоге мы всё равно будем стараться и играть как умеем, но то, как болеют в Европе, для меня более естественно, более по-домашнему», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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