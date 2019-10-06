Хоккейный агент сообщил о смерти Самвела Мнацяна
Хоккейный агент Шуми Бабаев сообщил о смерти защитника Самвела Мнацяна от онкологического заболевания. Игрок скончался в возрасте 29 лет.
«Большая утрата в нашей хоккейной семье. Нас покинул великолепный человек и хороший друг. Настоящий мужик с доброй душой и огромным сердцем. Мы всегда будем помнить тебя таким», — написал Бабаев в своём «инстаграме».
Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.
За карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». В лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».
«Авангард» опроверг сообщение о смерти Мнацяна
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