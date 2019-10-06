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Шикарная голевая комбинация Панарина, Бучневича и Зибанеджада в ворота «Оттавы»

Шикарная голевая комбинация Панарина, Бучневича и Зибанеджада в ворота «Оттавы»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашнем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В середине второго периода подопечным Дэвида Куинна удался великолепный гол. Нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Мика Зибанеджад провели шикарную комбинацию, которую завершил Зибанеджад точным броском.

Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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