Шикарная голевая комбинация Панарина, Бучневича и Зибанеджада в ворота «Оттавы»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашнем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В середине второго периода подопечным Дэвида Куинна удался великолепный гол. Нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Мика Зибанеджад провели шикарную комбинацию, которую завершил Зибанеджад точным броском.

Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.