Шикарная голевая комбинация Панарина, Бучневича и Зибанеджада в ворота «Оттавы»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» на домашнем льду принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт второй период, счёт — 3:1 в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
В середине второго периода подопечным Дэвида Куинна удался великолепный гол. Нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Мика Зибанеджад провели шикарную комбинацию, которую завершил Зибанеджад точным броском.
Видео гола Зибанеджада можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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