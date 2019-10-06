«Питтсбург» — «Коламбус»: Кросби подрался с Дюбуа

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт третий период, хозяева впереди со счётом 5:1.

Во втором периоде матча капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби подрался с форвардом «Блю Джекетс» Пьер-Люком Дюбуа. Нападающий гостей упал первым.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Брэди Треттенеро.

32-летний Кросби на протяжении всей карьеры в НХЛ защищает цвета «Питтсбург Пингвинз». В составе клуба из штата Пенсильвания форвард трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кроме того, на его счету две золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи (2010, 2014) в составе сборной Канады и победа на чемпионате мира (2015). В 2016 году Кросби стал победителем Кубка мира, а также был признан самым ценным хоккеистом турнира.