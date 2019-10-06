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«Питтсбург» дома разгромил «Коламбус», забросив 7 шайб

«Питтсбург» дома разгромил «Коламбус», забросив 7 шайб
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:2 (0:0, 5:1, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард хозяев Джаред Макканн, который оформил дубль и отметился результативной передачей. По два очка в составе победителей набрали: Патрик Хёрнквист (2+0), Сидни Кросби (0+2) и Алекс Гальченюк (0+2).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 7 минут 50 секунд и окончил матч с показателем полезности «+1». Во втором периоде форвард получил травму после столкновения с защитником гостей Владиславом Гавриковым и на лёд не возвращался.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хёрнквист (Джонсон, Макканн) – 21:45' (5x5)   2:0 Петтерссон (Кросби) – 24:14' (5x5)   2:1 Веренски (Нэш, Фолиньо) – 26:45' (5x5)   3:1 Макканн – 28:45' (5x5)   4:1 Макканн (Гальченюк) – 35:23' (4x4)   5:1 Летанг (Гальченюк, Шульц) – 39:58' (5x4)   6:1 Хёрнквист (Кросби, Гюнцель) – 49:50' (5x5)   7:1 Блюгерс (Кагун, Танев) – 51:58' (5x5)   7:2 Нюквист (Нэш) – 54:19' (5x5)
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