«Питтсбург» дома разгромил «Коламбус», забросив 7 шайб

«Питтсбург Пингвинз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась с разгромным счётом 7:2 (0:0, 5:1, 2:1) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард хозяев Джаред Макканн, который оформил дубль и отметился результативной передачей. По два очка в составе победителей набрали: Патрик Хёрнквист (2+0), Сидни Кросби (0+2) и Алекс Гальченюк (0+2).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 7 минут 50 секунд и окончил матч с показателем полезности «+1». Во втором периоде форвард получил травму после столкновения с защитником гостей Владиславом Гавриковым и на лёд не возвращался.
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