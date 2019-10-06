Хет-трик Хоффмана и 32 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Тампу»

«Флорида Пантерз» победила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Пантерз» Майк Хоффман, который оформил хет-трик. Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35. Евгений Дадонов окончил матч с показателем полезности «-2».
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 16 секунд, нанёс три броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Андрей Василевский совершил 24 сейва. Михаил Сергачёв очков не набрал.
В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» дома разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1). Форвард «Дэвилз» Никита Гусев окончил матч с показателем полезности «-1».
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