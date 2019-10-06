Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся в «Энтерпрайз-центр» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и Самуэль Блэз. Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Владимир Тарасенко. В составе гостей отличились Маттиас Янмарк и Миро Хейсканен.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 18 минут и 6 секунд и не отличился результативными действиями. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко завершил матч с коэффициентом полезности «-1»

В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Даллас» в свою очередь сыграет с «Детройт Ред Уингз».