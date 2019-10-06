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Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас»

Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок состоялся в «Энтерпрайз-центр» и завершился победой хозяев поля со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и Самуэль Блэз. Результативную передачу на свой счёт записал российский нападающий Владимир Тарасенко. В составе гостей отличились Маттиас Янмарк и Миро Хейсканен.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов провёл на площадке 18 минут и 6 секунд и не отличился результативными действиями. Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко завершил матч с коэффициентом полезности «-1»

В следующем матче «Сент-Луис» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Даллас» в свою очередь сыграет с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Перрон (Бле, Парэйко) – 01:21' (5x5)   1:1 Янмарк (Линделль) – 11:04' (4x5)   1:2 Хейсканен – 33:12' (5x5)   2:2 Шенн (Тарасенко, Шварц) – 44:27' (5x5)   3:2 Бле (Гуннарссон, О'Райлли) – 50:25' (5x5)
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