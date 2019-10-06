Дубли Бертуцци и Манты помогли «Детройту» обыграть «Нэшвилл»

«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-арене» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей по дублю на свой счёт записал Тайлер Бертуцци и Энтони Манта. Ещё одну шайбу забросил Дилан Ларкин. В составе хозяев отличились Виктор Арвидссон, Филип Форсберг и Маттиас Экхольм.

«Нэшвилл» потерпел первое поражение в новом сезоне НХЛ. В предыдущем матче команда обыграла «Миннесоту Уайлд» (5:2).

Первой звездой матча был признан Энтони Манта. Второй звездой стал Дилан Ракин, третьей – Мэтт Дюшен.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». «Детройт» в свою очередь сыграет с «Даллас Старз».