Дубли Бертуцци и Манты помогли «Детройту» обыграть «Нэшвилл»
«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Бриджстоун-арене» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе победителей по дублю на свой счёт записал Тайлер Бертуцци и Энтони Манта. Ещё одну шайбу забросил Дилан Ларкин. В составе хозяев отличились Виктор Арвидссон, Филип Форсберг и Маттиас Экхольм.
«Нэшвилл» потерпел первое поражение в новом сезоне НХЛ. В предыдущем матче команда обыграла «Миннесоту Уайлд» (5:2).
Первой звездой матча был признан Энтони Манта. Второй звездой стал Дилан Ракин, третьей – Мэтт Дюшен.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». «Детройт» в свою очередь сыграет с «Даллас Старз».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Бертуцци (Ларкин, Манта) – 10:29' (5x5) 0:2 Манта (Бертуцци) – 11:40' (5x5) 1:2 Арвидссон (Дюшейн, Джохансен) – 24:36' (5x4) 2:2 Форсберг (Экхольм, Дюшейн) – 32:58' (5x5) 2:3 Ларкин (Манта, Бертуцци) – 44:02' (5x5) 3:3 Экхольм (Туррис, Йернкрок) – 44:48' (5x5) 3:4 Гленденинг (Фильппула) – 49:24' (5x5) 3:5 Бертуцци (Гленденинг, Декайзер) – 58:58' (en)
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