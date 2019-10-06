«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Ничушкина — голевой пас
«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забили Микко Рантанен, Пьер Белльмар, Габриэль Ландескуг и Райан Грейвс. Результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Россиянин провёл на площадке 13 минут и 26 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».
В составе проигравшей команды отличились Райан Сутер и Зак Паризе.
Таким образом, «Колорадо» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, «Миннесота» же потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз», а «Миннесота» — с «Виннипег Джетс».
НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 04:30' (5x4) 2:0 Белльмар (Калверт, Ничушкин) – 05:57' (5x5) 2:1 Сутер – 10:17' (5x5) 2:2 Паризе (Дамба, Сутер) – 28:31' (5x4) 3:2 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 38:54' (5x5) 4:2 Грейвз – 59:20' (en)
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