«Колорадо» обыграл «Миннесоту», у Ничушкина — голевой пас

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд». Встреча прошла на стадионе «Пепси-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забили Микко Рантанен, Пьер Белльмар, Габриэль Ландескуг и Райан Грейвс. Результативной передачей отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Россиянин провёл на площадке 13 минут и 26 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

В составе проигравшей команды отличились Райан Сутер и Зак Паризе.

Таким образом, «Колорадо» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, «Миннесота» же потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче «Колорадо» встретится с «Бостон Брюинз», а «Миннесота» — с «Виннипег Джетс».