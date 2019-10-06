«Кингз» проиграли «Ойлерз», у Ковальчука — голевая передача

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Поединок состоялся на арене «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.

В составе «Лос-Анджелеса» результативной передачей отметился российский нападающий Илья Ковальчук. Россиянин провёл на площадке 14 минут и 59 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Первой звездой матча был признан Джеймс Нил. Второй – Конор Макдэвид. Третьей – Анже Копитар.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущем матче команда обыграла «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Калгари Флэймз».