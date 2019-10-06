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«Кингз» проиграли «Ойлерз», у Ковальчука — голевая передача

«Кингз» проиграли «Ойлерз», у Ковальчука — голевая передача
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Поединок состоялся на арене «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.

В составе «Лос-Анджелеса» результативной передачей отметился российский нападающий Илья Ковальчук. Россиянин провёл на площадке 14 минут и 59 секунд и завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

Первой звездой матча был признан Джеймс Нил. Второй – Конор Макдэвид. Третьей – Анже Копитар.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущем матче команда обыграла «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». «Лос-Анджелес Кингз» встретится с «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 00:53' (5x5)   1:1 Браун (Копитар) – 04:13' (5x5)   1:2 Льюис (Клиффорд) – 09:05' (5x5)   2:2 Нил (Макдэвид, Клефбом) – 10:23' (5x4)   2:3 Копитар (Браун, Хаттон) – 14:49' (5x5)   3:3 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:51' (5x5)   3:4 Амадио (Клиффорд, Льюис) – 43:26' (5x5)   4:4 Нюгорд (Хас) – 45:24' (4x4)   4:5 Даути (Ковальчук, Копитар) – 48:19' (5x4)   5:5 Нурс (Юрчо) – 50:10' (5x5)   6:5 Нил (Макдэвид, Клефбом) – 53:28' (5x4)
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