«Лос-Анджелес» забил в свои ворота после эффектного прохода Макдэвида

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.
Любопытный эпизод произошёл на первой минуте встречи. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид совершил эффектный сольный проход, подхватив шайбу в своей зоне, и убежав от двух соперников. Выйдя на удобную позицию, Макдэвид сделал бросок, который получился не слишком сильным, но оказался голевым. Шайба отскочила в ворота «королей» от защитника Мэтта Роя. Гол был записан на Макдэвида, который стал для Коннора уже вторым в нынешнем сезоне.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущем матче «нефтяники» обыграли «Ванкувер Кэнакс» (3:2).
- 6 октября 2019
-
08:45
-
08:20
-
08:16
-
08:11
-
08:07
-
08:00
-
07:30
-
06:32
-
06:05
-
05:47
-
05:21
-
05:06
-
04:54
-
04:42
-
04:21
-
04:11
-
03:49
-
02:20
-
00:08
-
00:00
- 5 октября 2019
-
23:41
-
23:17
-
22:49
-
22:23
-
22:10
-
21:57
-
21:20
-
21:00
-
21:00
-
20:38
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:25
-
20:21