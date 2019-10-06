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«Лос-Анджелес» забил в свои ворота после эффектного прохода Макдэвида

«Лос-Анджелес» забил в свои ворота после эффектного прохода Макдэвида
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоялся на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 6:5.

Любопытный эпизод произошёл на первой минуте встречи. Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид совершил эффектный сольный проход, подхватив шайбу в своей зоне, и убежав от двух соперников. Выйдя на удобную позицию, Макдэвид сделал бросок, который получился не слишком сильным, но оказался голевым. Шайба отскочила в ворота «королей» от защитника Мэтта Роя. Гол был записан на Макдэвида, который стал для Коннора уже вторым в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Эдмонтон» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. В предыдущем матче «нефтяники» обыграли «Ванкувер Кэнакс» (3:2).

Макдэвид забил эффектный победный гол, убежав от трёх соперников
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