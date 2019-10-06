Бобровский совершил невероятный сейв после броска Кучерова

«Флорида Пантерз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) в пользу хозяев.
Голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35, одержав первую победу в карьере в новой команде. Особенно эффектным вышел сейв Бобровского после одного из бросков Никиты Кучерова. Никита бросал уже практически по пустым воротам, однако воспитанник новокузнецкого хоккея сумел переместиться и зафиксировать шайбу.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 16 секунд, нанёс три броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Андрей Василевский совершил 24 сейва. Михаил Сергачёв очков не набрал.
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