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Кенневилль: Бобровский великолепен. Он и в прошлом матче сделал шикарный сейв

Кенневилль: Бобровский великолепен. Он и в прошлом матче сделал шикарный сейв
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал действия российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

Голкипер хозяев отразил 32 броска из 35, одержав первую победу в карьере в новой команде. Особенно эффектным вышел сейв Бобровского после одного из бросков Никиты Кучерова.

«Он великолепен. Он и в прошлом матче сделал шикарный сейв, появившись из ниоткуда. Сегодня тоже была парочка зрелищных спасений. Казалось, перед Кучеровым были пустые ворота, а все знают, как быстро он может бросить. Это были очень важные сейвы в нужный момент. Хотя, конечно, нашей защите надо поработать над тем, чтобы минимизировать такие шансы у соперника. Но, пожалуй, «Тампа» в этом аспекте – лучшая команда», — сказал Кенневилль после матча.

Кенневилль: Бобровский великолепен. Мне вообще нравится, как он прогрессирует
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