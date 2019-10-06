Кенневилль: Бобровский великолепен. Он и в прошлом матче сделал шикарный сейв

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль прокомментировал действия российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).
Голкипер хозяев отразил 32 броска из 35, одержав первую победу в карьере в новой команде. Особенно эффектным вышел сейв Бобровского после одного из бросков Никиты Кучерова.
«Он великолепен. Он и в прошлом матче сделал шикарный сейв, появившись из ниоткуда. Сегодня тоже была парочка зрелищных спасений. Казалось, перед Кучеровым были пустые ворота, а все знают, как быстро он может бросить. Это были очень важные сейвы в нужный момент. Хотя, конечно, нашей защите надо поработать над тем, чтобы минимизировать такие шансы у соперника. Но, пожалуй, «Тампа» в этом аспекте – лучшая команда», — сказал Кенневилль после матча.
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