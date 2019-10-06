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Результаты матчей НХЛ за 6 октября 2019 года

Результаты матчей НХЛ за 6 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

6 октября, в 4-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось 11 матчей.

Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Хэтэуэй (Лайпсик) – 17:23' (5x5)   2:0 Оши (Врана, Гудас) – 31:40' (5x5)   2:1 Хаула (Терявяйнен, Свечников) – 42:36' (5x4)   2:2 Славин (Мартинук, Фёгеле) – 49:50' (5x5)   2:3 Гардинер (Свечников) – 64:04' (3x3)

«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Хёрнквист (Джонсон, Макканн) – 21:45' (5x5)   2:0 Петтерссон (Кросби) – 24:14' (5x5)   2:1 Веренски (Нэш, Фолиньо) – 26:45' (5x5)   3:1 Макканн – 28:45' (5x5)   4:1 Макканн (Гальченюк) – 35:23' (4x4)   5:1 Летанг (Гальченюк, Шульц) – 39:58' (5x4)   6:1 Хёрнквист (Кросби, Гюнцель) – 49:50' (5x5)   7:1 Блюгерс (Кагун, Танев) – 51:58' (5x5)   7:2 Нюквист (Нэш) – 54:19' (5x5)

«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Труба, Бучневич) – 06:04' (5x4)   1:1 Ткачук (Шабо, Пажо) – 12:14' (5x5)   1:2 Зибанеджад (Бучневич, Панарин) – 29:53' (5x5)   1:3 Зибанеджад (Смит) – 32:07' (4x5)   1:4 Панарин (Зибанеджад, Бучневич) – 42:51' (5x4)

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Хоффман (Юбердо, Яндл) – 29:39' (5x4)   2:0 Хоффман (Юбердо, Барков) – 31:05' (5x4)   3:0 Аккьяри (Севьюр, Хант) – 32:32' (5x5)   3:1 Смит (Витковски, Марун) – 36:23' (5x5)   4:1 Хоффман (Экблад, Коннолли) – 40:17' (5x5)   4:2 Стэмкос (Хедман, Шаттенкирк) – 46:40' (4x4)   4:3 Жозеф (Гурд, Вераге) – 55:41' (5x5)

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
7 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Олофссон (Айкел, Далин) – 02:56' (5x4)   2:0 Айкел (Скиннер) – 17:26' (5x4)   2:1 Палмьери (Холл, Хишир) – 20:37' (5x5)   3:1 Окпосо (Далин, Гиргенсонс) – 22:49' (5x5)   4:1 Скиннер (Юханссон, Сканделла) – 28:57' (5x5)   5:1 Олофссон – 33:33' (5x4)   5:2 Зейджак (Коулман, Сиверсон) – 40:58' (5x5)   6:2 Райнхарт (Маккейб, Ристолайнен) – 43:56' (5x4)   7:2 Райнхарт – 56:16' (5x5)

«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Перрон (Бле, Парэйко) – 01:21' (5x5)   1:1 Янмарк (Линделль) – 11:04' (4x5)   1:2 Хейсканен – 33:12' (5x5)   2:2 Шенн (Тарасенко, Шварц) – 44:27' (5x5)   3:2 Бле (Гуннарссон, О'Райлли) – 50:25' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 04:30' (5x4)   2:0 Белльмар (Калверт, Ничушкин) – 05:57' (5x5)   2:1 Сутер – 10:17' (5x5)   2:2 Паризе (Дамба, Сутер) – 28:31' (5x4)   3:2 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 38:54' (5x5)   4:2 Грейвз – 59:20' (en)

«Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Линдхольм (Годро) – 13:50' (5x5)   2:0 Монахан (Годро, Джордано) – 21:10' (5x5)   3:0 Годро – 58:59' (en)

«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Дель Зотто (Каше) – 03:38' (5x5)   1:1 Кутюр (Карлссон, Диллон) – 25:44' (5x5)   2:1 Гецлаф (Каше, Линдхольм) – 26:51' (5x5)   3:1 Хенрик – 38:48' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Бостон Брюинз» — 0:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Бержерон) – 18:41' (5x5)

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 00:53' (5x5)   1:1 Браун (Копитар) – 04:13' (5x5)   1:2 Льюис (Клиффорд) – 09:05' (5x5)   2:2 Нил (Макдэвид, Клефбом) – 10:23' (5x4)   2:3 Копитар (Браун, Хаттон) – 14:49' (5x5)   3:3 Кассиан (Драйзайтль, Макдэвид) – 24:51' (5x5)   3:4 Амадио (Клиффорд, Льюис) – 43:26' (5x5)   4:4 Нюгорд (Хас) – 45:24' (4x4)   4:5 Даути (Ковальчук, Копитар) – 48:19' (5x4)   5:5 Нурс (Юрчо) – 50:10' (5x5)   6:5 Нил (Макдэвид, Клефбом) – 53:28' (5x4)

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.

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