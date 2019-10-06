Результаты матчей НХЛ за 6 октября 2019 года

6 октября, в 4-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось 11 матчей.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ.
«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:2.
«Оттава Сенаторз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:4.
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3.
«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 7:2.
«Сент-Луис Блюз» — «Даллас Старз» — 3:2.
«Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» — 4:2.
«Калгари Флэймз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:0.
«Анахайм Дакс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:1.
«Аризона Койотс» — «Бостон Брюинз» — 0:1.
«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 6:5.
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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