Хоффман: «Флорида» пропустила бы голов семь или восемь без сейвов Бобровского

Нападающий «Флориды Пантерз» Майк Хоффман прокомментировал действия российского вратаря Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).



Голкипер хозяев отразил 32 броска из 35 и одержал первую победу в новой команде. Особенно эффектным вышел сейв Бобровского после одного из бросков Никиты Кучерова.

«Мы победили благодаря его сейвам. Наверное, без них мы бы пропустили голов семь или восемь. Он оставлял нас в игре и заряжал энергией всю «скамейку», —цитирует Хоффмана пресс-служба клуба.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 20 минут 16 секунд, нанёс три броска в створ ворот и не отметился результативными действиями. Андрей Василевский совершил 24 сейва. Михаил Сергачёв очков не набрал.