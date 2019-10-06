Остон Мэттьюс забил пять шайб в трёх матчах и лидирует в гонке снайперов НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс». Матч состоялся на стадионе «Эр-Канада-Сентер» и завершился победой гостей со счётом 6:5 Б.

Форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился дублем. 22-летний американец продлил голевую серию до трёх матчей и с пятью шайбами в активе возглавил гонку снайперов сезона. Набрав пять очков, Мэттьюс делит второе место в гонке бомбардиров с шестью игроками.

Статистика Остона Мэттьюса в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

На старте чемпионата американский нападающий стал всего лишь четвёртым игроком в истории лиги, кому удавалось отличиться в четвёртом подряд со старта карьеры матче открытия сезона.