Мика Зибанеджад снова признан лучшим игроком дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена трёх главных звёзд первого игрового дня. В североамериканской лиге состоялось 11 матчей.

Лучшим игроком дня снова признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад. Нападающий «Рейнджерс» Зибанеджад сделал хет-трик и отметился голевой передачей в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Швед, играющий в одной тройке с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем, набрал четыре очка во второй игре подряд и также второй раз подряд стал лучшим игроком дня в лиге.

Второй звездой признан форвард «Флориды Пантерз» Майк Хоффман, забросивший три шайбы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

Замкнул тройку лучших голкипер «Бостон Брюинз» Ярослав Галак, отразивший 35 бросков в матче с «Аризоной Койотс» (1:0).