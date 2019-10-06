«Рейнджерс» — о комбинации с участием Панарина и Бучневича: осторожно, порно
«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл у «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.
В середине второго периода подопечным Дэвида Куинна удалось забить великолепный гол. Нападающие Артемий Панарин, Павел Бучневич и Мика Зибанеджад провели шикарную комбинацию, которую точным броском завершил Зибанеджад.
Пресс-служба «Рейнджерс» оригинальным образом прокомментировала голевую комбинацию. В «твиттере» клуба гол Зибанеджада был выложен с сопроводительным комментарием: «NSFW».
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Зибанеджад: сделал хороший пас на Бучневича, но он не захотел забивать
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