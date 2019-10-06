ФХР выразила соболезнования по поводу смерти Мнацяна
Федерация хоккея России выразила соболезнования по поводу смерти бывшего защитника «Сибири» Самвела Мнацяна.
«Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. 1990-2019. Спи спокойно, Самвел. Мы будем помнить», — сказано в сообщении в «твиттере» ФХР.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России
В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015-2018 годах, после чего перешел в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.
Хоккейный агент сообщил о смерти Самвела Мнацяна
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