ФХР выразила соболезнования по поводу смерти Мнацяна

Федерация хоккея России выразила соболезнования по поводу смерти бывшего защитника «Сибири» Самвела Мнацяна.

«Глубокие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Самвела Мнацяна. В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг. 1990-2019. Спи спокойно, Самвел. Мы будем помнить», — сказано в сообщении в «твиттере» ФХР.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» Федерации хоккея России

В субботу, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015-2018 годах, после чего перешел в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.