Куинн — о голе Зибанеджада: шайба металась туда-сюда как шарик для пинг-понга

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал действия первого звена команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:1). На счету Мики Зибанеджада 4 (3+1) очка, у Артемия Панарина — 2 (1+1) балла, а у Павла Бучневича — ассистентский дубль.

«Они начинают нащупывать химию. Это только второй матч, но мы хотим, чтобы это звено стало совершенным. Второй гол был хорош, но они должны продолжать работать над всеми аспектами игры. Шайба металась туда-сюда как шарик для пинг-понга.

Восемь очков Зибанеджада? Мика знает, что я чувствую к нему. Он достиг того уровня, которого заслуживал, на который он способен. Я не могу быть более счастливым по отношению к нему, потому что лучше него просто нет парня. Он вложил огромную работу в этот успех, и я не удивлён результатами, которые он сейчас получает», — цитирует Куинна североамериканская пресса.