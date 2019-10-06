Шестёркин выиграл дебютный матч в АХЛ, Кравцов очков не набрал

«Хартфорд Вулф Пэк» победил «Шарлотт Чекерс» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Рика Кноблауха, возглавившего фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье.

Российский голкипер «волков» Игорь Шестёркин отразил 26 бросков из 29 и одержал победу в дебютном матче в АХЛ. Нападающий Виталий Кравцов не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-1".

В минувшем сезоне Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две голевые передачи в четырёх матчах.



23-летний Шестёркин провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.