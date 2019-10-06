Алексеев забросил шайбу в дебютном матче за фарм-клуб «Вашингтона»
«Хёрши Бирз» проиграл «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз».
Счёт в матче был открыт на второй минуте первого периода, когда к атаке удачно подключился защитник фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев. Российский защитник отметился заброшенной шайбой в дебютном матче за карьеру в АХЛ.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хёрши».
Одна из шайб «мишек» на счету шведского защитника Кристиана Юуса, в 2018 года ставшего обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».
19-летний Алексеев был выбран «Вашингтоном» на драфте 2018 года под общим 31-м номером.
«Вашингтон» отправил Алексеева в АХЛ
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