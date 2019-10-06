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Черри: «Торонто» никогда не выиграет Кубок Стэнли

Черри: «Торонто» никогда не выиграет Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Известный хоккейный эксперт Дон Черри прокомментировал игру «Торонто Мэйпл Лифс» на старте регулярного чемпионата НХЛ.

«Лифс – очень мастеровитая команда. Очень мастеровитая, но тебе не победить, если не будешь жёстким в плей-офф. «Сент-Луис» это доказал. 16 канадских игроков, канадский тренер, канадский генеральный менеджер. Это воплощение жёсткости. Вспомните, что они сделали с «Сан-Хосе». Вынесли Гертла, Павелски и Карлссона. Мне понравилось, как Берюбе тогда сказал, что не надо переживать за удаления.

Нельзя победить, не будучи жёстким. Они могут дойти до второго раунда, но они никогда не выиграют Кубок Стэнли. Говорю это с сожалением, но они недостаточно жёсткие для этого», — цитирует Черри Sportsnet.

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