Салливан: понимаю, почему Кросби подрался. Ставлю ему пятёрку

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (7:2).

«Малкин и Бьюгстад сейчас проходят обследование, у нас будет больше информации завтра. Всегда говорю, что много центров не бывает, и сегодняшний матч это подтвердил. Мы потеряли двух центрфорвардов, а играть ещё оставалось много. Мы смогли передвинуть в центр других ребят, которым эта позиция привычна. Маккан после перевода в центр сегодня провёл лучший матч.

Малкин и Кросби — великолепные игроки и не менее великолепные лидеры. Сегодня Сид заступился за Джейка Гюнцеля — храбрый парень. Эти ребята — настоящие лидеры, они знают, что стоит за победами, поэтому не раз добивались успеха в «Питтсбурге».

Когда Сид дрался, я просто хотел, чтобы он не получил травму. Понимаю, почему он это сделал, ставлю ему за это пятёрку, он проявил свои лидерские качества. Но не хочу, чтобы он получил травму», — сказал Салливан в эфире клубного телевидения.