«Барыс» — «Северсталь»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Барыса» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане пройдёт сегодня, 6 октября, начало — в 14:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Барыс»:



Карлссон (Паскуале)

Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко

Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэйди

Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Шевченко

Данияр См., Асетов — Сагадеев — Петухов

«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;

Хохлов— Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;

Провольнев — Кудако, Вовченко — Трубачёв— Гераськин;

Рогов, Захарчук — Николишин— Лапенков, Алексеев.