«Барыс» — «Северсталь»: стали известны составы команд
Стали известны составы «Барыса» и череповецкой «Северстали» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Нур-Султане пройдёт сегодня, 6 октября, начало — в 14:00 мск.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
«Барыс»:
Карлссон (Паскуале)
Маклюков — Диц, Пакаринен — Найт — Старченко
Метальников — Блэкер, Михайлис — Валк — Тангрэйди
Клещенко — Шалапов, Акользин — Шестаков — Шевченко
Данияр См., Асетов — Сагадеев — Петухов
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;
Хохлов— Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;
Провольнев — Кудако, Вовченко — Трубачёв— Гераськин;
Рогов, Захарчук — Николишин— Лапенков, Алексеев.
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