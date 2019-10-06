Бывший форвард «Нефтехимика» Нестрашил продолжит карьеру в «Магнитке»

Нападающий «Тршинеца» Андрей Нестрашил продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге», информирует Hokej.cz.

В этом сезоне 28-летний нападающий забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи в двух матчах регулярного чемпионата Чехии. Андрей долгое время оставался без клуба после ухода из «Нефтехимика», Контракт с «Тршинецом» Нестрашил заключил только в конце сентября.

В минувшем сезоне чех сыграл 55 матчей в регулярке КХЛ, отметившись восемью заброшенными шайбами и 13 голевыми передачами. В Нижнекамске Нестрашил провёл последние два сезона.

В сезоне-2016/17 он сыграл 19 матчей за основную команду «Каролины Харрикейнз», набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами. Летом 2017 года «ураганы» не стали предлагать ему новый контракт. Всего в НХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 128 встречах.