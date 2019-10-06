Циргалис: теперь понятно, почему Панарин получил контракт на $ 81,5 млн

Обозреватель New York Post Бретт Циргалис поделился мнением об игре лидеров «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1).

«Отдельно хотелось бы сказать про Панарина, который не только блеснул великолепным броском в касание, которым забил свой второй гол в сезоне, но и совершил несколько отменных отборов шайбы при игре в обороне. Теперь понятно, почему он получил свой контракт на $ 81,5 млн. Подписание Панарина, возможно, действительно побудило Зибанеджада выйти на другой, более высокий уровень.

Конечно, результаты в ходе сезона могут быть не такими удачными для «Рейнджерс», и это все понимают. Команда всё ещё допускает множество ошибок, многие из которых были ликвидированы лишь благодаря потрясающей игре Александра Георгиева. Однако Дэвид Куинн разумно регулирует сочетания защитников, что уже положительно сказалось на динамике игры в обороне — все пять удалений были успешно «убиты». Если для команды в целом остаётся открытым вопрос о её возможностях, то об игре тройки Зибанеджада вопросов нет — их «потолок», похоже, очень вырос», — отмечает Циргалис.

Карпинелло: Панарин готов отбирать шайбу. Многие звёзды не делают этого