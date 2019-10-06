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Голкипер «Витязя» Самонов выбыл из строя из-за травмы голеностопа

Голкипер «Витязя» Самонов выбыл из строя из-за травмы голеностопа
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь «Витязя» Александр Самонов получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:2 Б). В третьем периоде на российского голкипера упали два хоккеиста, после чего он повредил ногу и покинул лед только с помощью докторов.

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Обследование выявило растяжение связок голеностопа. Агенство РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора клуба Игоря Варицкого сообщило, что восстановление займёт около двух недель.

В нынешнем сезоне Самонов провёл семь матчей, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 0,88 шайбы за матч при 97,6 % отражённых бросков (первое место в лиге по обоим статистическим показателям).

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