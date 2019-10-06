ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием

Сегодня, 6 октября, 75-й день рождения празднует легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.



Со знаменательной датой прославленного хоккеиста поздравили Федерация хоккея России, а также легендарные в прошлом игроки Александр Якушев, Виктор Шалимов, Владимир Юрзинов-старший и Владислав Третьяк.

Посмотреть видео можно на странице ФХР в «Твиттере».



Михайлов является двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), серебряным призёром Олимпиады-1980 и восьмикратным чемпионом мира (1969—1971, 1973—1975, 1978, 1979). Его дважды признавали лучшим нападающим чемпионатов мира, дважды он становился лучшим снайпером, а в 1974 году Михайлов стал лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, Борис Петрович — 11-кратный чемпион СССР.