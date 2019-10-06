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«Динамо Мн» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Динамо» Мн — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Динамо» Мн — «Ак Барс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:10 мск.

«Динамо» Минск:

Осипков (Толопило)
Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;
Евенко—– Готовец, Костицын — Паре — Стефанович;
Дерябин — Эллиотт, Мартынов — Демков — Степанов;
Знахаренко, Казьянин, Когалев — Ковыршин — Китаров.

«Ак Барс»:

Рейденборн (Билялов);
Викстранд — Ярулин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлев — Юдин, Галиев — Галимов С. — Зарипов;
Хенкель — Педан, Глухов — Фисенко — Лукоянов;
Фазылзянов, Воронков, Галимов Э. — Ткачёв — Фрэттин.

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