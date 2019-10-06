«Динамо» Мн — «Ак Барс»: стали известны составы команд
Минское «Динамо» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:10 мск.
«Динамо» Минск:
Осипков (Толопило)
Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;
Евенко—– Готовец, Костицын — Паре — Стефанович;
Дерябин — Эллиотт, Мартынов — Демков — Степанов;
Знахаренко, Казьянин, Когалев — Ковыршин — Китаров.
«Ак Барс»:
Рейденборн (Билялов);
Викстранд — Ярулин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлев — Юдин, Галиев — Галимов С. — Зарипов;
Хенкель — Педан, Глухов — Фисенко — Лукоянов;
Фазылзянов, Воронков, Галимов Э. — Ткачёв — Фрэттин.
- 6 октября 2019
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