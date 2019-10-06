«Динамо» Мн — «Ак Барс»: стали известны составы команд

Минское «Динамо» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в столице Беларуси, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор. Встреча состоится сегодня, 6 октября, начало — в 17:10 мск.



«Динамо» Минск:



Осипков (Толопило)

Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;

Евенко—– Готовец, Костицын — Паре — Стефанович;

Дерябин — Эллиотт, Мартынов — Демков — Степанов;

Знахаренко, Казьянин, Когалев — Ковыршин — Китаров.



«Ак Барс»:



Рейденборн (Билялов);

Викстранд — Ярулин, Азеведу — Кормье — Петров;

Журавлев — Юдин, Галиев — Галимов С. — Зарипов;

Хенкель — Педан, Глухов — Фисенко — Лукоянов;

Фазылзянов, Воронков, Галимов Э. — Ткачёв — Фрэттин.