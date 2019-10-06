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Мёрфи: Капризова согласился бы взять любой клуб мира, а не только «Миннесота»

Мёрфи: Капризова согласился бы взять любой клуб мира, а не только «Миннесота»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Райан Мёрфи, выступавший в прошлом году в системе «Миннесоты Уайлд», прокомментировал возможный переход в НХЛ в следующем сезоне форварда столичного ЦСКА Кирилла Капризова.

«Прошлый сезон я частично отыграл в системе «Миннесоты» и слышал, как говорили про Капризова. Он великолепный игрок, они ждут его в следующем году. Кирилл доминирует, он молод, он уверен в себе. Уверен, что любая команда мира согласилась бы взять Капризова себе, а не только «Миннесота». Я уверен, что у Капризова будет великолепное будущее в НХЛ.

Осталась ли НХЛ в прошлом лично для меня? Сейчас я фокусируюсь на выступлениях за «Нефтехимик». Наступит лето, будут варианты, тогда и буду думать, выбирать. Сейчас я рад и счастлив тому, что я в Нижнекамске, что у меня есть возможность играть на высоком уровне и я думаю только об этом», — сказал Мёрфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

В прошлом сезоне Мёрфи провёл 2 матча за основной состав «Миннесоты» и 35 матчей за фарм-клуб «Айова», набрав суммарно 15 (3+12) очков. Кирилл Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером.

Генменеджер «Миннесоты»: уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году
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