Мёрфи: Капризова согласился бы взять любой клуб мира, а не только «Миннесота»

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Райан Мёрфи, выступавший в прошлом году в системе «Миннесоты Уайлд», прокомментировал возможный переход в НХЛ в следующем сезоне форварда столичного ЦСКА Кирилла Капризова.



«Прошлый сезон я частично отыграл в системе «Миннесоты» и слышал, как говорили про Капризова. Он великолепный игрок, они ждут его в следующем году. Кирилл доминирует, он молод, он уверен в себе. Уверен, что любая команда мира согласилась бы взять Капризова себе, а не только «Миннесота». Я уверен, что у Капризова будет великолепное будущее в НХЛ.



Осталась ли НХЛ в прошлом лично для меня? Сейчас я фокусируюсь на выступлениях за «Нефтехимик». Наступит лето, будут варианты, тогда и буду думать, выбирать. Сейчас я рад и счастлив тому, что я в Нижнекамске, что у меня есть возможность играть на высоком уровне и я думаю только об этом», — сказал Мёрфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



В прошлом сезоне Мёрфи провёл 2 матча за основной состав «Миннесоты» и 35 матчей за фарм-клуб «Айова», набрав суммарно 15 (3+12) очков. Кирилл Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером.

Генменеджер «Миннесоты»: уверен, что Капризов приедет в НХЛ в следующем году