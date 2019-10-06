Матч «Адмирал» — «Нефтехимик» будет посвящён памяти Самвела Мнацяна

Домашний матч «Адмирала» с «Нефтехимиком», который состоится завтра, 7 октября, будет посвящён памяти скончавшегося защитника Самвела Мнацяна.
«Матч «Адмирал» — «Нефтехимик», который состоится в понедельник, 7 октября, будет посвящён памяти экс-капитана «Адмирала» Самвела Мнацяна, который ушёл из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Будем благодарны всем, кто придет на трибуны, чтобы почтить память Сэма», — гласит сообщение, размещённое на официальном сайте дальневосточного клуба.
Вчера, 5 октября, стало известно, что Мнацян, проходивший курс лечения от онкологического заболевания, скончался на 30-м году жизни. За «Адмирал» Мнацян выступал в 2015-2018 годах, после чего перешёл в «Сибирь», но не успел сыграть за новосибирскую команду.
- 6 октября 2019
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