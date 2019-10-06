Бурдасов: лидеры «Эдмонтона» хотели оставить меня в команде. Тренер решил иначе

Новоиспечённый нападающий СКА Антон Бурдасов рассказал, почему не смог закрепиться в составе «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин заключил с «нефтяниками» пробный контракт, но полноценный договор ему так и не предложили.
«На самом деле переговоров-то со СКА почти и не было. Я был в Эдмонтоне, тренер сказал, что недостаточно меня знает, хотя и лидеры команды, и генменеджер были за то, чтобы меня оставить. Но тренер так решил, ему виднее. Был ещё один вариант, но я прилетел в Россию, и мы с семьёй приняли решение остаться здесь. Переговоров не было, так как и я, и жена любим этот город, мы с удовольствием приняли бы любое предложение, лишь бы пожить и поиграть здесь», — цитирует Бурдасова официальный сайт СКА.
Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. За СКА провёл 186 матчей и набрал 79 (34+45) очков.
- 6 октября 2019
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