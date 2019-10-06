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Зибанеджад: когда приходит игрок калибра Панарина, стараешься достичь его уровня

Зибанеджад: когда приходит игрок калибра Панарина, стараешься достичь его уровня
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад отдал должное товарищу по звену — россиянину Артемию Панарину.

«Когда в команду приходит игрок калибра Панарина, то ты и сам стараешься подняться до его уровня. Потому что иначе это не будет работать, как могло бы. В тренировочном лагере иногда ловил себя на мысли, что слишком часто ищу его глазами, поэтому теперь в какие-то моменты стараюсь брать игру на себя. И это даёт результат. Однако я уверен, что мы способны ещё лучше понимать друг друга», — цитирует Зибанеджада официальный сайт НХЛ.

«Синерубашечники» стартовали в новом сезоне с двух побед, а звено Панарина действовало весьма продуктивно. Зибанеджад набрал 8 (4+4) очков, Панарин — 4 (2+2), а Павел Бучневич — 3 (0+3).

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