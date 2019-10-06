«Динамо» Мн — «Ак Барс»: Зарипов забил гол броском от красной линии

Минское «Динамо» принимает «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Гости открыли счёт на первых минутах второго периода. Опытный нападающий казанского клуба Данис Зарипов поразил ворота «зубров» броском из центра площадки.

Посмотреть видео гола можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо» Минск:



Осипков (Толопило)

Граньяни — Ерёменко, Принс — Шор — Пулккинен;

Евенко—– Готовец, Костицын — Паре — Стефанович;

Дерябин — Эллиотт, Мартынов — Демков — Степанов;

Знахаренко, Казьянин, Когалев — Ковыршин — Китаров.



«Ак Барс»:



Рейденборн (Билялов);

Викстранд — Ярулин, Азеведу — Кормье — Петров;

Журавлев — Юдин, Галиев — Галимов С. — Зарипов;

Хенкель — Педан, Глухов — Фисенко — Лукоянов;

Фазылзянов, Воронков, Галимов Э. — Ткачёв — Фрэттин.