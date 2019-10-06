Разин: «Северсталь» полностью провалила матч с «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:5).



«Сегодня мы полностью провалили игру. Но скажу, что лучше так проиграть, чем как последний матч в Уфе. Играли, играли, концовку проиграли. Психологически это тяжело. Ребята не восстановились физически и психологически. Поэтому такой провальный матч получился с нашей стороны. Но ничего страшного, делаем выводы и двигаемся дальше», — приводит слова Разина официальный сайт «Барыса».

«Северсталь» потерпела второе поражение подряд, а «Барыс» одержал шестую победу в последних семи матчах. 9 октября команда Андрея Скабелки проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а коллектив Андрея Разина в этот же день примет в Череповце «Спартак».