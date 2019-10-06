Разин: «Северсталь» полностью провалила матч с «Барысом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:5).
«Сегодня мы полностью провалили игру. Но скажу, что лучше так проиграть, чем как последний матч в Уфе. Играли, играли, концовку проиграли. Психологически это тяжело. Ребята не восстановились физически и психологически. Поэтому такой провальный матч получился с нашей стороны. Но ничего страшного, делаем выводы и двигаемся дальше», — приводит слова Разина официальный сайт «Барыса».
«Северсталь» потерпела второе поражение подряд, а «Барыс» одержал шестую победу в последних семи матчах. 9 октября команда Андрея Скабелки проведёт выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а коллектив Андрея Разина в этот же день примет в Череповце «Спартак».
- 6 октября 2019
-
19:24
-
19:21
-
19:16
-
18:47
-
18:12
-
18:05
-
17:40
-
17:25
-
17:12
-
17:00
-
16:36
-
16:14
-
16:09
-
15:49
-
15:14
-
15:00
-
14:39
-
14:26
-
14:21
-
14:13
-
14:01
-
13:45
-
13:20
-
13:15
-
13:15
-
13:01
-
12:42
-
12:25
-
12:09
-
11:50
-
11:31
-
11:10
-
11:00
-
10:39
-
10:31