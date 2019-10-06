«Амур» переиграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

ХК «Сочи» принимал «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хабаровского клуба.



В первом периоде зрители, пришедшие на арену, голов не увидели. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Ондржея Витасека «леопарды» ответили результативным броском Никиты Точицкого. В обоих случаях хоккеистам удалось реализовать численный перевес. В третьем периоде Томаш Зогорна отличился в большинстве и вывел гостей вперёд.



«Амур» одержал третью победу подряд, а ХК «Сочи» потерпел пятое поражение в шести последних матчах регулярного чемпионата. 8 октября «леопарды» встретятся на выезде с «Йокеритом», а хабаровский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.