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«Амур» переиграл «Сочи» и одержал третью победу подряд

«Амур» переиграл «Сочи» и одержал третью победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

ХК «Сочи» принимал «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хабаровского клуба.

В первом периоде зрители, пришедшие на арену, голов не увидели. Во второй двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Ондржея Витасека «леопарды» ответили результативным броском Никиты Точицкого. В обоих случаях хоккеистам удалось реализовать численный перевес. В третьем периоде Томаш Зогорна отличился в большинстве и вывел гостей вперёд.

«Амур» одержал третью победу подряд, а ХК «Сочи» потерпел пятое поражение в шести последних матчах регулярного чемпионата. 8 октября «леопарды» встретятся на выезде с «Йокеритом», а хабаровский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 октября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Витасек (Йордан, Зогорна) – 32:55' (5x4)   1:1 Точицкий (Бертильссон, Росен) – 37:26' (5x4)   1:2 Зогорна (Голубев) – 48:45' (5x4)
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