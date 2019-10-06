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Ардашев: не могу ничего сказать по Каюмову. Он уехал в больницу

Ардашев: не могу ничего сказать по Каюмову. Он уехал в больницу
Хоккей / КХЛ 0

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Игра была немного нервная. Последние гостевые встречи мы проиграли, поэтому был небольшой мандраж. Было видно, что ребята играли немного скованно. Хорошо, что забили первыми, но, к сожалению, пропустили шайбу и этим позволили сопернику добавить. Благодарен всем ребятам за проделанную работу, будем готовиться к следующим играм.

По поводу Каюмова пока сказать ничего не могу. Знаю, что он уехал в больницу, конкретной информации у меня пока нет», — передаёт слова Ардашева корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.

Ардашев: верю, что «Локомотив» заиграет в ближайшее время. Потенциал есть
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