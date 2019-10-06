Гулявцев — о победе «Амура»: игра не получилась во всех аспектах

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:1).
«Тяжёлый матч сложился для нас сегодня. Мне показалось, что было немножко душновато. Плохо сыграли в организации. Виной тому и команда «Сочи», которая не давала нам организоваться. Мало бросали, мало создавали. Проиграли и по броскам, и по вбрасываниям, и по удалениям. В начале сезона по этим же показателям обыгрывали соперников, но проигрывали в матче. Сегодня как раз тот день, когда игра не получилась во всех аспектах. Но отдам ребятам должное, что они в такой ситуации смогли сыграть на команду и довести матч до победы.
Есть подозрения, что травма Железкова довольно серьёзная. Пока неизвестно. Диагноз сейчас никто не поставит — только завтра в Москве обследоваться. По предварительным данным, не ушиб — травма. С потерей его сегодня нам пришлось перейти на три звена. Ребята, которые играли в звене Железкова, просидели. Потеря серьёзная, но у нас сейчас есть игроки, которые выходят после травмы. Заменят.
У нас действительно есть неоправданные удаления. Игра на игру не приходится. Нельзя каждый матч играть с нулём удалений. Команда соперника же тоже работает, атакует, лезет: где-то не без фола», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.
- 6 октября 2019
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